Перри за 18 секунд до сирены сравнял счет во втором матче финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» сравнял счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

За 18 секунд до финальной сирены шайбу забросил нападающий Кори Перри и сделал счет 4:4.

Счет в серии 1-0 в пользу «Ойлерз». Первый матч канадская команда выиграла в овертайме — 4:3 ОТ.