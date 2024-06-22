«Эдмонтон» — «Флорида»: Хайман увеличил преимущество «Ойлерз»

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман увеличил преимущество своей команды в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды» — 3:0.

Форвард забил за 1 минуту и 40 секунд до конца второго периода встречи.

«Ойлерз» уступают «Флориде» со счетом 2-3 в серии. «Пантерз» ни разу не выигрывали Кубок Стэнли, «Эдмонтон» становился обладателем трофея пять раз.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию шестого матча серии «Эдмонтон» — «Флорида».