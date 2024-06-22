«Эдмонтон» — «Флорида»: Фогеле открыл счет

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Нападающий «Эдмонтона» Уоррен Фогеле открыл счет в шестом матче финала Кубка Стэнли-2024 против «Флориды».

28-летний канадец отличился на восьмой минуте первого периода встречи.

Теперь на счету Фогеле 7 (2+5) очков в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» уступает «Флориде» в серии со счетом 2-3.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию шестого матча финала Кубка Стэнли.