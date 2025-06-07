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7 июня 2025, 04:58

Маршан в меньшинстве забил «Эдмонтону» и вывел «Флориду» вперед во втором матче финала

Евгений Козинов
Корреспондент
Брэд Маршан.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» вышла вперед во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

На 13-й минуте второго периода шайбу забросил нападаюший Брэд Маршан, когда «Пантерз» играли в меньшинстве. Счет стал 4:3 в пользу «Флориды».

Счет в серии 1-0 в пользу «Ойлерз».

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Брэд Маршан
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
4 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
4 - 2
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0 - 3
4 - 2
1/2 финала
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Каролина - Монреаль
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2 - 6
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3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
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0 - 4
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6 - 1
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Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
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2 - 1
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Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
1. Баффало - Монреаль
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Вегас - Анахайм
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4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
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4 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
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1 - 4
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Вегас - Юта
Вегас - Юта
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2. Вегас - Юта
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5. Вегас - Юта
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Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
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4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
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4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
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Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
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4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
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6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
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4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
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1 - 0
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Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
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