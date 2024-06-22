«Эдмонтон» — «Флорида»: Барков отыграл одну шайбу

Нападающий «Флориды» Александр Барков сократил отставание своей команды в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 1:3.

Форвард забил на второй минуте третьего периода встречи. Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию шестого матча серии «Эдмонтон» — «Флорида».