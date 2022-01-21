«Флорида» разгромила «Эдмонтон». Бобровский сделал 39 сэйвов
«Флорида» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Ойлерз» потерпели седьмое поражение кряду.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 39 из 39 бросков по своим воротам.
«Флорида» лидирует в Восточной конференции. «Эдмонтон» располагается на 13-й строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
Голы: Барков — 16 (бол., Райнхарт, Юбердо), 25:28 — 0:1. Верхэге — 14 (Райнхарт, Монтур), 28:07 — 0:2. Барков — 17 (Гудас), 47:13 — 0:3. Дюклер — 17 (бол., Барков, Юбердо), 55:40 — 0:4. Беннетт — 17 (бол., Типпетт, Лунделл), 56:54 — 0:5. Типпетт — 5 (Мамин, Лунделл), 58:16 — 0:6.
Вратари: Коскинен — Бобровский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 40 (17+12+11) — 28 (7+6+15).
Наши: — - Мамин (10.50/0/+1).
21 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|26
|11
|55
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|21.01
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 5
|21.01
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 3
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|1 : 2
|21.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|05:00
|
Эдмонтон – Флорида
|0 : 6
|21.01
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|21.01
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13