«Флорида» разгромила «Эдмонтон». Бобровский сделал 39 сэйвов

«Флорида» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Ойлерз» потерпели седьмое поражение кряду.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 39 из 39 бросков по своим воротам.

«Флорида» лидирует в Восточной конференции. «Эдмонтон» располагается на 13-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Барков — 16 (бол., Райнхарт, Юбердо), 25:28 — 0:1. Верхэге — 14 (Райнхарт, Монтур), 28:07 — 0:2. Барков — 17 (Гудас), 47:13 — 0:3. Дюклер — 17 (бол., Барков, Юбердо), 55:40 — 0:4. Беннетт — 17 (бол., Типпетт, Лунделл), 56:54 — 0:5. Типпетт — 5 (Мамин, Лунделл), 58:16 — 0:6.

Вратари: Коскинен — Бобровский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 40 (17+12+11) — 28 (7+6+15).

Наши: — - Мамин (10.50/0/+1).

21 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.