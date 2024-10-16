«Эдмонтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Эдмонтон» с двумя очками после четырех игр располагается на 14-м месте в таблице «Запада». «Филадельфия» (три балла за три матча) идет на 11-й позиции на «Востоке».