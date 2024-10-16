Дубль Мичкова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Форвард «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль за четыре с половиной минуты в первом периоде поединка. 19-летний россиянин провел третий матч в НХЛ, голы в ворота «Эдмонтона» стали для него первыми в лиге. Еще одну шайбу гостей забросил Бобби Бринк с передачи российского защитника Егора Замулы.
Голы хозяев в основное время забили Адам Хенрик, Коннор Браун и Эван Бушар. В овертайме отличился Леон Драйзайтль.
«Эдмонтон» с двумя очками после четырех игр располагается на 14-м месте в таблице «Запада». «Филадельфия» (три балла за три матча) идет на 11-й позиции на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мичков — 1 (бол., Типпетт, Фрост), 4:46 — 0:1. Мичков — 2 (бол., Фрост, Конекны), 9:21 — 0:2. Хенрик — 1 (Янмарк, Кулак), 26:26 — 1:2. К. Браун — 1 (Дж. Скиннер, Нерс), 34:01 — 2:2. Бринк — 1 (Замула, Фараби), 39:37 — 2:3. Бушар — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:18 — 3:3. Драйзайтль — 2 (Макдэвид), 60:56 — 4:3.
Вратари: С. Скиннер — Эрссон.
Штраф: 24 — 18.
Броски: 33 (7+11+13+2) — 30 (12+10+8+0).
Наши: Подколзин (9.43/1/0) — Замула (20.01/1/0), Мичков (18.03/5/-1).
16 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 1
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 3 ОТ