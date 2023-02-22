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Сегодня, 07:33

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ойлерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сыграл 23 минуты 44 секунды и не отметился результативными действиями. Его показателб полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Кэйтс — 9 (Эллисон, Делорье), 10:01 — 0:1. Бэрри — 10 (бол., Драйзайтль), 19:57 — 1:1. Типпетт — 16 (Хэйс, Люксель), 31:37 — 1:2. Драйзайтль — 34 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 46:49 — 2:2. Макдэвид — 43 (Драйзайтль), 52:39 — 3:2. Макдэвид — 44 (мен., п.в., Нерс), 57:35 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Харт (57:06 — 57:35).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (5+5+17) — 25 (9+7+9).

Наши: — - Проворов (23.44/0/+1).

22 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 58 23 35 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 56 19 37 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
Результаты / календарь
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26.02
27.02
22.02 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 03:00
Вашингтон – Детройт
 1 : 3
22.02 03:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
22.02 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 5
22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
22.02 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 2 : 1
22.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 5 : 4 Б
22.02 04:30
Чикаго – Вегас
 3 : 2 Б
22.02 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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