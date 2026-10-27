«Эдмонтон» — «Детройт»: видеообзор матча

«Детройт» переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Игра проходила на арене Rogers Place в Эдмонтоне 27 октября.

Счет в первом периоде открыл российский нападающий хозяев Василий Подколзин. На его счету теперь 13 (8+5) очков в 12 матчах этого сезона.

Еще по голу у «Эдмонтона» в основное время забили Айзек Ховард и Колтон Дач. У гостей отличились Виктор Арвидссон, Эммит Финни и Дилан Ларкин. Победный буллит реализовал Лукас Рэймонд.

С 18 очками «Эдмонтон» поднялся на первое место в Западной конференции НХЛ, обойдя «Миннесоту». «Детройт» (13 очков) идет десятым на «Востоке».

В следующем матче «Эдмонтон» 29 октября примет «Калгари». «Детройт» 30 октября на домашнем льду сыграет с «Чикаго».

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