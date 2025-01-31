«Эдмонтон» — «Детройт»: видеообзор матча

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«Детройт» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

«Детройт» (55 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (68) остается вторым на «Западе».