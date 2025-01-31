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Сегодня, 07:55

«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон» и одержал четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Детройт» на выезде победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Лукас Раймонд.

В основное время у гостей отличились Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль и Джефф Скиннер.

«Детройт» (55 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (68) остается вторым на «Западе».

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«Эдмонтон» — «Детройт» — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Бушар, Макдэвид), 6:49 — 1:0. Дж. Скиннер — 9 (Хаймэн, Хенрик), 10:29 — 2:0. Расмуссен — 7 (Берггрен, Седерблом), 29:59 — 2:1. Ларкин — 22 (Каспер), 31:47 — 2:2.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: С. Скиннер — Лайон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (15+13+14+4) — 35 (7+13+9+6).

Наши: Подколзин (12.16/1/-1) — Тарасенко (16.45/1/0).

31 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 50 23 27 56
6 Анахайм 51 21 30 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
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