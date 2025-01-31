«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон» и одержал четвертую победу подряд
«Детройт» на выезде победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит реализовал Лукас Раймонд.
В основное время у гостей отличились Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль и Джефф Скиннер.
«Детройт» (55 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (68) остается вторым на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Детройт» — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Бушар, Макдэвид), 6:49 — 1:0. Дж. Скиннер — 9 (Хаймэн, Хенрик), 10:29 — 2:0. Расмуссен — 7 (Берггрен, Седерблом), 29:59 — 2:1. Ларкин — 22 (Каспер), 31:47 — 2:2.
Победный буллит: Раймонд.
Вратари: С. Скиннер — Лайон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 46 (15+13+14+4) — 35 (7+13+9+6).
Наши: Подколзин (12.16/1/-1) — Тарасенко (16.45/1/0).
31 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -