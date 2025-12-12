«Эдмонтон» переиграл «Детройт»
«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У «Ойлерз» Зак Хаймэн оформил хет-трик, а также одну шайбу забросил Маттиас Экхольм. Единственный гол «Ред Уингз» на счету Симона Эдвинссона.
«Эдмонтон» набрал 34 очка в 31 матче и занимает 7-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 32 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|44
|25
|94
|2
|Питтсбург
|68
|34
|34
|84
|3
|Коламбус
|68
|36
|32
|83
|4
|Айлендерс
|69
|39
|30
|83
|5
|Филадельфия
|68
|33
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|35
|35
|78
|7
|Нью-Джерси
|69
|35
|34
|72
|8
|Рейнджерс
|69
|28
|41
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|69
|43
|26
|92
|2
|Тампа-Бэй
|67
|42
|25
|88
|3
|Монреаль
|68
|37
|31
|84
|4
|Бостон
|69
|38
|31
|84
|5
|Детройт
|69
|38
|31
|84
|6
|Оттава
|68
|35
|33
|79
|7
|Флорида
|69
|34
|35
|71
|8
|Торонто
|70
|29
|41
|71
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|45
|23
|100
|2
|Даллас
|68
|43
|25
|96
|3
|Миннесота
|70
|39
|31
|90
|4
|Юта
|70
|36
|34
|78
|5
|Нэшвилл
|68
|31
|37
|71
|6
|Виннипег
|68
|28
|40
|67
|7
|Сент-Луис
|68
|27
|41
|65
|8
|Чикаго
|69
|26
|43
|64
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|69
|38
|31
|80
|2
|Эдмонтон
|70
|34
|36
|77
|3
|Вегас
|69
|31
|38
|76
|4
|Лос-Анджелес
|68
|28
|40
|72
|5
|Сиэтл
|68
|31
|37
|71
|6
|Сан-Хосе
|67
|32
|35
|70
|7
|Калгари
|69
|28
|41
|63
|8
|Ванкувер
|68
|21
|47
|50
Результаты / календарь
|21.03
|02:00
|Торонто – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.03
|02:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 1
|21.03
|03:30
|Чикаго – Колорадо
|1 : 4
|21.03
|04:00
|Калгари – Флорида
|4 : 1
|21.03
|05:00
|Юта – Анахайм
|1 : 4
|21.03
|20:00
|Питтсбург – Виннипег
|- : -
|21.03
|21:00
|Нэшвилл – Вегас
|- : -
|21.03
|23:00
|Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|21.03
|23:00
|Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|21.03
|23:00
|Миннесота – Даллас
|- : -
Новости