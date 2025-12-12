«Эдмонтон» переиграл «Детройт»

«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Ойлерз» Зак Хаймэн оформил хет-трик, а также одну шайбу забросил Маттиас Экхольм. Единственный гол «Ред Уингз» на счету Симона Эдвинссона.

«Эдмонтон» набрал 34 очка в 31 матче и занимает 7-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 32 играх.