«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон»
«Эдмонтон» в домашнем матче НХЛ проиграл «Детройту». Победу одержали гости по буллитам со счетом 5:4.
В составе хозяев отметился двумя результативными передачами Коннор Макдэвид. Форвард Леон Драйзайтль забросил шайбу. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей.
Форвард «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился дублем и результативной передачей.
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«Эдмонтон» — «Детройт» — 4:5 Б (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ларкин — 21 (бол., Фаббри, Перрон), 4:17 — 0:1. Зайдер — 5 (Копп), 17:19 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 25 (Макдэвид, Хаймэн), 21:26 — 1:2. Фаббри — 6 (бол., Перрон, Гронек), 29:06 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 26 (Макдэвид, Бушар), 31:32 — 2:3. Мяяття — 5 (Ларкин), 36:12 — 2:4. Драйзайтль — 31 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 43:26 — 3:4. Райан — 9 (Костин, Броберг), 45:27 — 4:4.
Победный буллит: Сутер.
Вратари: Кэмпбелл — Хуссо.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 45 (10+16+17+2) — 23 (7+7+7+2).
Наши: Костин (10.15/0/+1) — -.
16 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17 627 зрителей
|Столичный дивизион
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|П
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|Каролина
|53
|35
|18
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|2
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|35
|18
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|Рейнджерс
|53
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|70
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|53
|27
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|63
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|Вашингтон
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|28
|28
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|Айлендерс
|57
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|61
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|2
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|33
|22
|74
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|35
|19
|73
|4
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|57
|27
|30
|60
|5
|Детройт
|53
|25
|28
|58
|6
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|7
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|53
|26
|27
|55
|8
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|54
|23
|31
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
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|53
|25
|28
|53
|7
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|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
|16.02
|03:00
|
Торонто – Чикаго
|5 : 2
|16.02
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|1 : 0 Б
|16.02
|05:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|16.02
|05:30
|
Эдмонтон – Детройт
|4 : 5 Б
|16.02
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|3 : 7
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|4 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|41
|2.23