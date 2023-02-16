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Сегодня, 08:34

«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон»

Виктория Кравченко
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«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон».
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» в домашнем матче НХЛ проиграл «Детройту». Победу одержали гости по буллитам со счетом 5:4.

В составе хозяев отметился двумя результативными передачами Коннор Макдэвид. Форвард Леон Драйзайтль забросил шайбу. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей.

Форвард «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился дублем и результативной передачей.

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«Эдмонтон» — «Детройт» — 4:5 Б (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ларкин — 21 (бол., Фаббри, Перрон), 4:17 — 0:1. Зайдер — 5 (Копп), 17:19 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 25 (Макдэвид, Хаймэн), 21:26 — 1:2. Фаббри — 6 (бол., Перрон, Гронек), 29:06 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 26 (Макдэвид, Бушар), 31:32 — 2:3. Мяяття — 5 (Ларкин), 36:12 — 2:4. Драйзайтль — 31 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 43:26 — 3:4. Райан — 9 (Костин, Броберг), 45:27 — 4:4.

Победный буллит: Сутер.

Вратари: Кэмпбелл — Хуссо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 45 (10+16+17+2) — 23 (7+7+7+2).

Наши: Костин (10.15/0/+1) — -.

16 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17 627 зрителей

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 57 27 30 60
5 Детройт 53 25 28 58
6 Баффало 52 26 26 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
1.02
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19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Торонто – Чикаго
 5 : 2
16.02 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 1 : 0 Б
16.02 05:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
16.02 05:30
Эдмонтон – Детройт
 4 : 5 Б
16.02 06:00
Анахайм – Баффало
 3 : 7
16.02 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
4 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
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