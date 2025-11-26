«Эдмонтон» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Встреча прошла на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне.

У гостей дубль оформил Нэйтан Бастиан, также по шайбе забросили Джейми Бенн, Роопе Хинтц, Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Джастин Хрыковиан и Уайатт Джонстон.

У хозяев голы на счету Джека Рословика, Эвана Бушара и Коннора Клаттенбурга, российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

«Старз» набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Ойлерз» с 25 очками — на 10-й строчке «Запада».