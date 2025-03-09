«Эдмонтон» прервал четырехматчевую победную серию «Далласа»

«Эдмонтон» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Встреча прошла на арене «Роджерс Плейс».

За «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще по голу забили Виктор Арвидссон, Коннор Макдэвид и Коннор Браун. За «Старз» отличились Уайатт Джонстон, Микко Рантанен, для которого это дебютный гол в новой команде, Джейми Бенн и Мэтт Дамба.

«Эдмонтон» набрал 78 очков в 63 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Далласа» прервалась серия из четырех побед подряд. Команда находится на второй строчке с 84 баллами в 63 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)

Голы: Джонстон — 24 (бол., Робертсон, Рантанен), 5:48 — 0:1. Хаймэн — 21 (Макдэвид, Нерс), 6:12 — 1:1. Хаймэн — 22 (Уолман), 12:26 — 2:1. Арвидссон — 8 (Бушар, Драйзайтль), 17:42 — 3:1. Макдэвид — 24 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 25:20 — 4:1. К. Браун — 8, 37:40 — 5:1. Рантанен — 28 (бол., Дюшен, Харли), 45:06 — 5:2. Бенн — 16 (Дадонов, Сиси), 45:17 — 5:3. Дамба — 1 (Гранлунд, Дюшен), 49:18 — 5:4.

Вратари: С. Скиннер — Эттингер.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 27 (8+9+10) — 26 (8+7+11).

Наши: Подколзин (15.11/2/+1) — Дадонов (10.43/1/-1), Любушкин (15.49/1/-3).

9 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс»