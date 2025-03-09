«Эдмонтон» прервал четырехматчевую победную серию «Далласа»
«Эдмонтон» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Встреча прошла на арене «Роджерс Плейс».
За «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще по голу забили Виктор Арвидссон, Коннор Макдэвид и Коннор Браун. За «Старз» отличились Уайатт Джонстон, Микко Рантанен, для которого это дебютный гол в новой команде, Джейми Бенн и Мэтт Дамба.
«Эдмонтон» набрал 78 очков в 63 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Далласа» прервалась серия из четырех побед подряд. Команда находится на второй строчке с 84 баллами в 63 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)
Голы: Джонстон — 24 (бол., Робертсон, Рантанен), 5:48 — 0:1. Хаймэн — 21 (Макдэвид, Нерс), 6:12 — 1:1. Хаймэн — 22 (Уолман), 12:26 — 2:1. Арвидссон — 8 (Бушар, Драйзайтль), 17:42 — 3:1. Макдэвид — 24 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 25:20 — 4:1. К. Браун — 8, 37:40 — 5:1. Рантанен — 28 (бол., Дюшен, Харли), 45:06 — 5:2. Бенн — 16 (Дадонов, Сиси), 45:17 — 5:3. Дамба — 1 (Гранлунд, Дюшен), 49:18 — 5:4.
Вратари: С. Скиннер — Эттингер.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 27 (8+9+10) — 26 (8+7+11).
Наши: Подколзин (15.11/2/+1) — Дадонов (10.43/1/-1), Любушкин (15.49/1/-3).
9 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3