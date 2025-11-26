«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Подколзин сделал голевую передачу

«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. Игра прошла на льду арены «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне.

У хозяев отличились Джек Рословик, Эван Бушар и Коннор Клаттенбург. У «Старз» дубль оформил Нэйтан Бастиан, а также по голу забили Джейми Бенн, Роопе Хинтц, Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Джастин Хрыковиан и Уайатт Джонстон.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился голевой передачей. 24-летний россиянин набрал в этом сезоне 10 (4+6) очков в 25 играх.

«Даллас» набрал 32 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 10-й строчке — 25 очков в 25 играх.