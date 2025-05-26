«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл дома «Даллас» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Зак Хаймэн, дубль у Коннора Макдэвида, еще по голу забили Эван Бушар и Джон Клингберг. У «Старз» шайбу забросил Джейсон Робертсон.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч пройдет 28 мая и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

«Эдмонтон» — «Даллас» — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 14:02 — 1:0. Макдэвид — 4 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 14:38 — 2:0. Робертсон — 1 (Биксель, Рантанен), 35:35 — 2:1. Макдэвид — 5 (Бушар), 39:41 — 3:1. Хаймэн — 4 (Нюджент-Хопкинс), 43:25 — 4:1. Хаймэн — 5 (Кейн), 52:06 — 5:1. Клингберг — 1 (бол., Драйзайтль, Кейн), 57:40 — 6:1.

Вратари: Скиннер — Эттингер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (11+7+6) — 36 (9+22+5).

Наши: Подколзин (12.39/1/0) — Дадонов (10.43/0/-2).

25 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 2-1.