«Даллас» переиграл «Эдмонтон». Гурьянов набрал одно очко
«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей. Он набрал третье очко в сезоне.
«Даллас» идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Эдмонтон» — на 4-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Даллас» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Голы: Павелски — 6 (Хинтц, Робертсон), 6:15 — 0:1. Миллер — 1 (Гурьянов, Сегин), 26:46 — 0:2. Драйзайтль — 7 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 30:16 — 1:2. Робертсон — 8 (Павелски, Хаканпяя), 34:48 — 1:3. Бенн — 2 (бол., Робертсон, Хейсканен), 35:27 — 1:4. Нерс — 3 (Пулюярви, Кейн), 43:41 — 2:4. Бенн — 3 (бол., Хейсканен, Хинтц), 44:01 — 2:5. Бенн — 4 (Делландреа, Сутер), 52:33 — 2:6.
Вратари: Кэмпбелл — Уэджвуд.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 30 (11+8+11) — 36 (11+18+7).
Наши: — - Гурьянов (11.49/1/0).
5 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17067 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|3
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|11
|7
|4
|14
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|6.11
|02:00
|
Вашингтон – Аризона
|- : -
|6.11
|02:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|6.11
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|- : -
|6.11
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|- : -
|6.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
|6.11
|02:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|6.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|6.11
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|6.11
|05:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|6.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|11
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Виктор Олофссон
Баффало
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86