«Эдмонтон» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» одержал победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне после двух подряд поражений. «Эдмонтон» имеет два поражения в двух играх.