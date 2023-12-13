«Эдмонтон» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» одержал 8-ю победу подряд. Команда набрала 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» с 19 очками замыкает таблицу «Запада».

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