«Чикаго» обыграл «Эдмонтон», Терявяйнен набрал 4 очка
«Чикаго» одержал победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Нападающий «Блэкхокс» Теуво Терявяйнен забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи. Сет Джонс и Коннор Бедард набрали по 3 (1+2) очка.
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
«Чикаго» одержал первую победу в сезоне после двух подряд поражений. «Эдмонтон» имеет два поражения в двух играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы: Курашев — 1 (Холл, Кайсер), 15:50 — 0:1. Перри — 1 (Дж. Скиннер, Экхольм), 24:55 — 1:1. Джонс — 1 (бол., Бедард, Терявяйнен), 30:19 — 1:2. Бедард — 1 (Терявяйнен, Броди), 33:58 — 1:3. Терявяйнен — 2 (бол., Джонс, Бедард), 45:35 — 1:4. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 50:01 — 2:4. Терявяйнен — 3 (бол., Власик, Джонс), 59:13 — 2:5.
Вратари: Пикар — Мразек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 38 (10+14+14) — 20 (10+7+3).
Наши: Подколзин (9.19/0/0) — Михеев (14.04/0/0).
13 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
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|1
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|2
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|2
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|2
|0
|2
|0
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|В
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|О
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|2
|2
|0
|4
|2
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|2
|2
|0
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|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
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|2
|1
|1
|2
|6
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|0
|2
|2
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|Сан-Хосе
|2
|0
|2
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|2
|0
|2
|0
|13.10
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Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|5 : 6 ОТ
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|3 : 5
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 2 ОТ
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|5 : 2
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|4 : 5 Б
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 0
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|4 : 6
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|6 : 3
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|0 : 2
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|2 : 5