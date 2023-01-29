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Сегодня, 08:55

«Эдмонтон» обыграл «Чикаго»

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 7:0.

В составе победителей дубль оформил Тайсон Бэрри. По шайбе забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Эвандер Кейн и Райан Маклауд.

Российский нападающий Клим Костин очков не набрал.

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)

Голы: Бэрри — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 5:20 — 1:0. Дикинсон — 7 (Кейн, Курашев), 25:25 — 1:1. Драйзайтль — 29 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:37 — 2:1. Бэрри — 7 (Хаймэн, Нерс), 32:15 — 3:1. Макдэвид — 41 (Драйзайтль, Хаймэн), 33:12 — 4:1. Хаймэн — 26 (Маклеод, Нерс), 34:48 — 5:1. Тэйвз — 14 (бол., Кейн, Рэддиш), 48:29 — 5:2. Кейн — 6 (Драйзайтль), 48:41 — 6:2. Маклеод — 8, 51:48 — 7:2. Рэддиш — 14 (Доми), 54:47 — 7:3.

Вратари: Кэмпбелл (Берлин, 57:34) — Мразек.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 43 (8+19+16) — 29 (8+10+11).

Наши: Костин (15.24/2/0) — -.

29 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 38 11 81
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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Флорида – Бостон
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Виннипег – Филадельфия
 0 : 4
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 5 : 0
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 6
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 5 : 2
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1 ОТ
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
 3 : 2 Б
29.01 06:00
Анахайм – Аризона
 2 : 1 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Коламбус
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29.01 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 7 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 31 1.86
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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