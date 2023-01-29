«Эдмонтон» обыграл «Чикаго»

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«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 7:0.

В составе победителей дубль оформил Тайсон Бэрри. По шайбе забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Эвандер Кейн и Райан Маклауд.

Российский нападающий Клим Костин очков не набрал.

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)

Голы: Бэрри — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 5:20 — 1:0. Дикинсон — 7 (Кейн, Курашев), 25:25 — 1:1. Драйзайтль — 29 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:37 — 2:1. Бэрри — 7 (Хаймэн, Нерс), 32:15 — 3:1. Макдэвид — 41 (Драйзайтль, Хаймэн), 33:12 — 4:1. Хаймэн — 26 (Маклеод, Нерс), 34:48 — 5:1. Тэйвз — 14 (бол., Кейн, Рэддиш), 48:29 — 5:2. Кейн — 6 (Драйзайтль), 48:41 — 6:2. Маклеод — 8, 51:48 — 7:2. Рэддиш — 14 (Доми), 54:47 — 7:3.

Вратари: Кэмпбелл (Берлин, 57:34) — Мразек.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 43 (8+19+16) — 29 (8+10+11).

Наши: Костин (15.24/2/0) — -.

29 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.