«Эдмонтон» обыграл «Чикаго»
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 7:0.
В составе победителей дубль оформил Тайсон Бэрри. По шайбе забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Эвандер Кейн и Райан Маклауд.
Российский нападающий Клим Костин очков не набрал.
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)
Голы: Бэрри — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 5:20 — 1:0. Дикинсон — 7 (Кейн, Курашев), 25:25 — 1:1. Драйзайтль — 29 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:37 — 2:1. Бэрри — 7 (Хаймэн, Нерс), 32:15 — 3:1. Макдэвид — 41 (Драйзайтль, Хаймэн), 33:12 — 4:1. Хаймэн — 26 (Маклеод, Нерс), 34:48 — 5:1. Тэйвз — 14 (бол., Кейн, Рэддиш), 48:29 — 5:2. Кейн — 6 (Драйзайтль), 48:41 — 6:2. Маклеод — 8, 51:48 — 7:2. Рэддиш — 14 (Доми), 54:47 — 7:3.
Вратари: Кэмпбелл (Берлин, 57:34) — Мразек.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 43 (8+19+16) — 29 (8+10+11).
Наши: Костин (15.24/2/0) — -.
29 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|31
|17
|70
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|50
|15
|35
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|38
|11
|81
|2
|Торонто
|50
|30
|20
|68
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|29.01
|02:00
|
Флорида – Бостон
|4 : 3 ОТ
|29.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|5 : 0
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|4 : 6
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|5 : 2
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1 ОТ
|29.01
|05:00
|
Миннесота – Баффало
|3 : 2 Б
|29.01
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|2 : 1 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|3 : 1
|29.01
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|7 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26