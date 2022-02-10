«Чикаго» переиграл «Эдмонтон»

«Чикаго» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блэкхокс» прервали неудачную серию из трех поражений.

«Эдмонтон» идет на 10-м месте в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Дебринкэт — 27 (бол., Кейн, Строум), 1:44 — 0:1. Хагель — 14 (Дебринкэт, Дак), 2:47 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Кейн, Макдэвид), 26:03 — 1:2. Строум — 8 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 41:08 — 1:3. Дак — 7 (Хагель, Маккейб), 49:36 — 1:4.

Вратари: Смит — Флери.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (13+20+8) — 30 (12+6+12).

10 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».