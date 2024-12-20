«Эдмонтон» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Бостон» — 3:2 ОТ.

В составе «Ойлерз» отличились Зак Хейман, Коннор Макдэвид и Маттиас Экхольм. У «Брюинз» голы на счету Элиаса Линдхольма и Марка Костелича. При этом «Бостон» вел со счетом 2:0 до 31-й минуты.