«Эдмонтон» в овертайме победил «Бостон», отыгравшись с 0:2

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» отличились Зак Хейман, Коннор Макдэвид и Маттиас Экхольм. У «Брюинз» голы на счету Элиаса Линдхольма и Марка Костелича. При этом «Бостон» вел со счетом 2:0 до 31-й минуты.

После этого матча «Эдмонтон» с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Бостон» с 38 очками — на седьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Э. Линдхольм — 5 (Маршан, Макэвой), 1:07 — 0:1. Кастелич — 4 (Бишер, Карло), 17:35 — 0:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль), 31:17 — 1:2. Макдэвид — 15 (Хаймэн, Драйзайтль), 57:39 — 2:2. Экхольм — 4 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 61:04 — 3:2.

Вратари: С. Скиннер — Суэймен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (5+10+9+2) — 26 (11+6+8+1).

Наши: Подколзин (14.52/1/-1) — Задоров (21.04/1/-2).

20 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.