«Эдмонтон» в овертайме победил «Бостон», отыгравшись с 0:2
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Ойлерз» отличились Зак Хейман, Коннор Макдэвид и Маттиас Экхольм. У «Брюинз» голы на счету Элиаса Линдхольма и Марка Костелича. При этом «Бостон» вел со счетом 2:0 до 31-й минуты.
После этого матча «Эдмонтон» с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Бостон» с 38 очками — на седьмой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Э. Линдхольм — 5 (Маршан, Макэвой), 1:07 — 0:1. Кастелич — 4 (Бишер, Карло), 17:35 — 0:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль), 31:17 — 1:2. Макдэвид — 15 (Хаймэн, Драйзайтль), 57:39 — 2:2. Экхольм — 4 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 61:04 — 3:2.
Вратари: С. Скиннер — Суэймен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (5+10+9+2) — 26 (11+6+8+1).
Наши: Подколзин (14.52/1/-1) — Задоров (21.04/1/-2).
20 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -