«Бостон» победил «Эдмонтон», у Хуснутдинова результативная передача

«Бостон» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей две шайбы и один голевой пас сделал Давид Пастрняк. Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. 23-летний российский форвард набрал 13 (5+8) очков в 35 матчах сезона-2025/26.

У хозяев по одной шайбе забросили Джек Рословик и Зак Хайман.

«Бостон» прервал серию из шести поражений. «Брюинз» набрали 44 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» с 46 очками на четвертой строчке «Запада».