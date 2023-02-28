«Бостон» обыграл «Эдмонтон», у Орлова две результативные передачи

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Томаш Носек, Ник Фолиньо и Павел Заха, защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи.

После этого матча «Бостон» с 97 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 72 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Бостон» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Макдэвид — 49 (Драйзайтль), 2:17 — 1:0. Носек — 4 (Хэтэуэй, Орлов), 2:30 — 1:1. Фолиньо — 10 (Койл, Орлов), 15:06 — 1:2. Макдэвид — 50 (Костин, Сиси), 32:20 — 2:2. Заха — 14 (Пастрняк, Форборт), 39:30 — 2:3.

Вратари: Скиннер (59:48) — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 24 (7+9+8) — 28 (10+9+9).

Наши: Костин (8.43/0/0) — Орлов (19.17/0/0).

28 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».