«Эдмонтон» без Макдэвида проиграл «Вегасу»

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Вегасу» — 2:3. Победный гол на счету Ши Теодора. Капитан хозяев Коннор Макдэвид пропускал встречу из-за простуды.

«Вегас» с 86 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» (83) — четвертый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чейссон — 11 (Нил, Клефбом), 9:00 — 1:0. Руа — 5 (бол., Шмидт, Мартинес), 16:58 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 22 (Ямамото), 46:46 — 2:1. Маршессо — 22 (Смит), 51:57 — 2:2. Теодор — 13 (Маршессо), 62:13 — 2:3.

Вратари: Коскинен — Флери.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 24 (3+11+9+1) — 48 (15+15+16+2).

Наши: — - -.

10 марта. Эдмонтон. Rogers Place.