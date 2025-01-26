«Эдмонтон» обыграл «Баффало»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Райан Нюджент-Хопкинс, еще один гол на счету Джеффа Скиннера. У гостей шайбы забросили Алекс Так и Иржи Кулих.

После этого матча «Эдмонтон» с 65 очками занимает второе место в Западной конференции, «Баффало» с 41 очком — на последней строчке «Запада».