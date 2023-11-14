«Эдмонтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» — 4:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Ойлерз» 4 (1+3) очка набрал Леон Драйзайтль, 2 (1+1) очка у Коннора Макдэвида, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн. У «островитян» гол на счету Мэтью Барзала, который открыл счет на 41-й секунде, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31.
Макдэвид прервал серию из восьми матчей без забитых голов. Этот матч стал первым для «Ойлерз» после увольнения Джея Вудкрофта.
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|1
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|14
|10
|4
|21
|2
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|13
|8
|5
|16
|3
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|7
|7
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|13
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|5
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|7
|7
|15
|6
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|12
|7
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|5
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
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|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
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|6
|19
|4
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|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|15
|5
|10
|13
|6
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|14
|4
|10
|10
|7
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|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
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Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
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Сиэтл – Колорадо
|- : -
|И
|О
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Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
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Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
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Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
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Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
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Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76