«Эдмонтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» 4 (1+3) очка набрал Леон Драйзайтль, 2 (1+1) очка у Коннора Макдэвида, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн. У «островитян» гол на счету Мэтью Барзала, который открыл счет на 41-й секунде, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31.

Макдэвид прервал серию из восьми матчей без забитых голов. Этот матч стал первым для «Ойлерз» после увольнения Джея Вудкрофта.

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