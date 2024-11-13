«Эдмонтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Авторами голов «Ойлерз» стали оформивший дубль Леон Драйзайтль, а также Эван Бушар и Коннор Макдэвид.
У «Айлендерс» отличились Кайл Палмьери и оформивший дубль Андерс Ли.
«Эдмонтон» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» с 16 очками расположились на 9-й строчке «Востока».
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|14
|5
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|Атлантический дивизион
|И
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|1
|Флорида
|16
|11
|5
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|2
|Торонто
|17
|9
|8
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|17
|8
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|15
|8
|7
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|5
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|14
|7
|7
|15
|6
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Калгари
|16
|8
|8
|19
|4
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
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|13
|8
|Анахайм
|14
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|9
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|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|0 : 3
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 6
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
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