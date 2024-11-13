«Эдмонтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Авторами голов «Ойлерз» стали оформивший дубль Леон Драйзайтль, а также Эван Бушар и Коннор Макдэвид.

У «Айлендерс» отличились Кайл Палмьери и оформивший дубль Андерс Ли.

«Эдмонтон» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» с 16 очками расположились на 9-й строчке «Востока».