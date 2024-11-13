«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Айлендерс», Сорокин сделал 38 сейвов
«Эдмонтон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Авторами голов «Ойлерз» стали оформивший дубль Леон Драйзайтль, а также Эван Бушар и Коннор Макдэвид. Также на счету Макдэвида три голевые передачи. Он достиг отметки в 999 набранных очков в НХЛ.
У «Айлендерс» отличились Кайл Палмьери и оформивший дубль Андерс Ли. Российский нападающий команды Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Голкипер Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» с 16 очками расположились на 9-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Драйзайтль — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 20:36 — 1:0. Палмиери — 7 (Цыплаков, Нельсон), 35:58 — 1:1. Бушар — 4 (Экхольм, Макдэвид), 40:57 — 2:1. Макдэвид — 5 (Нюджент-Хопкинс), 50:19 — 3:1. Ли — 5 (Пулок, Пажо), 52:54 — 3:2. Ли — 6 (Пажо, Палмиери), 57:20 — 3:3. Драйзайтль — 12 (Макдэвид, Бушар), 61:52 — 4:3.
Вратари: С. Скиннер — Сорокин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 43 (13+10+16+4) — 22 (6+10+6+0).
Наши: Подколзин (13.38/1/0) — Цыплаков (16.23/3/+1).
13 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|16
|11
|5
|23
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|20
|3
|Бостон
|17
|8
|9
|18
|4
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Калгари
|16
|8
|8
|19
|4
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|0 : 3
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 6
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -