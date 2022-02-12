«Эдмонтон» обыграл «Айлендерс». Сорокин сделал 33 сэйва

«Эдмонтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Ойлерз» одержали победу после двух поражений подряд.

Российский вратарь «Эдмонтона» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сиси — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 19:03 — 1:0. Хаймэн — 14 (Макдэвид), 30:17 — 2:0. Бовилье — 8 (бол., Пулок, Бэйли), 35:04 — 2:1. Пулюярви — 11 (бол.), 49:14 — 3:1.

Вратари: Смит — Сорокин (58:24).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (11+13+12) — 38 (18+10+10).

12 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».