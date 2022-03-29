Два очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» разгромить «Аризону»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:1.
В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Райан Маклеод, 2 (1+1) очка у Леона Драйзайтля, еще по голу забили Коннор Макдэвид, Уоррен Фогель и Зак Хайман. У «Койотс» единственная шайба на счету Клэйтона Келлера.
После этого матча «Эдмонтон» с 79 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 45 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Аризона» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
Голы: Макдэвид — 36 (Пулюярви), 4:05 — 1:0. Маклеод — 7 (Нерс, Райан), 10:24 — 2:0. Келлер — 28 (бол., Кессел, Гостисбеер), 15:52 — 2:1. Маклеод — 8 (бол., Ямамото, Кит), 22:32 — 3:1. Фогеле — 9 (Бэрри, Маклеод), 32:28 — 4:1. Хаймэн — 22 (Драйзайтль), 36:11 — 5:1. Драйзайтль — 48 (Пулюярви), 49:53 — 6:1.
Вратари: Коскинен — Веймелка (Корженарж, 40:00).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 42 (16+19+7) — 32 (10+12+10).
Наши: — .
29 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|95
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|4
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|29.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|1 : 6
|29.03
|02:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|4 : 1
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Баффало
|5 : 6
|29.03
|04:30
|
Эдмонтон – Аризона
|6 : 1
|29.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11