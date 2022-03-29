Два очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» разгромить «Аризону»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Райан Маклеод, 2 (1+1) очка у Леона Драйзайтля, еще по голу забили Коннор Макдэвид, Уоррен Фогель и Зак Хайман. У «Койотс» единственная шайба на счету Клэйтона Келлера.

После этого матча «Эдмонтон» с 79 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 45 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Аризона» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Голы: Макдэвид — 36 (Пулюярви), 4:05 — 1:0. Маклеод — 7 (Нерс, Райан), 10:24 — 2:0. Келлер — 28 (бол., Кессел, Гостисбеер), 15:52 — 2:1. Маклеод — 8 (бол., Ямамото, Кит), 22:32 — 3:1. Фогеле — 9 (Бэрри, Маклеод), 32:28 — 4:1. Хаймэн — 22 (Драйзайтль), 36:11 — 5:1. Драйзайтль — 48 (Пулюярви), 49:53 — 6:1.

Вратари: Коскинен — Веймелка (Корженарж, 40:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 42 (16+19+7) — 32 (10+12+10).

Наши: — .

29 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».