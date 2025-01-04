«Эдмонтон» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.

Голы «Ойлерс» на счету Райана Нюджента-Хопкинса, Дарнелла Нерса и Леона Драйзайтля. У «Дакс» шайбы забросили Бретт Лисон и Джексон Лакомб.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.