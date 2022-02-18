«Эдмонтон» обыграл «Анахайм». Драйзайтль оформил дубль
«Эдмонтон» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Ойлерз» одержали четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Анахайм» — 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)
Голы: Хенрик — 7 (бол., Фаулер, Сильферберг), 4:39 — 0:1. Милано — 11 (бол., Зеграс, Драйсдейл), 14:14 — 0:2. Кейн — 4 (бол., Маклеод, Бушар), 18:46 — 1:2. Райан — 4 (Сиси, Фогеле), 24:12 — 2:2. Пулюярви — 12 (Макдэвид, Хаймэн), 27:26 — 3:2. Драйзайтль — 34 (Маклеод, Кейн), 30:21 — 4:2. Фогеле — 7 (Нюджент-Хопкинс, Райан), 44:21 — 5:2. Зеграс — 13 (Ракелль, Милано), 49:17 — 5:3. Драйзайтль — 35, 50:19 — 6:3. Хаймэн — 16 (Макдэвид, Ямамото), 51:37 — 7:3.
Вратари: Смит — Гибсон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 41 (16+14+11) — 30 (8+7+15).
18 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|2
|Каролина
|47
|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|48
|33
|15
|71
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|50
|18
|32
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|3 : 5
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|5 : 3
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|4 : 7
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|7 : 3
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09