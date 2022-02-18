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Сегодня, 07:44

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм». Драйзайтль оформил дубль

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Эдмонтон» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Ойлерз» одержали четвертую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)

Голы: Хенрик — 7 (бол., Фаулер, Сильферберг), 4:39 — 0:1. Милано — 11 (бол., Зеграс, Драйсдейл), 14:14 — 0:2. Кейн — 4 (бол., Маклеод, Бушар), 18:46 — 1:2. Райан — 4 (Сиси, Фогеле), 24:12 — 2:2. Пулюярви — 12 (Макдэвид, Хаймэн), 27:26 — 3:2. Драйзайтль — 34 (Маклеод, Кейн), 30:21 — 4:2. Фогеле — 7 (Нюджент-Хопкинс, Райан), 44:21 — 5:2. Зеграс — 13 (Ракелль, Милано), 49:17 — 5:3. Драйзайтль — 35, 50:19 — 6:3. Хаймэн — 16 (Макдэвид, Ямамото), 51:37 — 7:3.

Вратари: Смит — Гибсон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (16+14+11) — 30 (8+7+15).

18 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 51 31 20 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 50 18 32 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 50 16 34 36
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22.02
23.02
18.02 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 3 : 5
18.02 03:00
Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 Б
18.02 03:00
Торонто – Питтсбург
 4 : 1
18.02 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
18.02 03:00
Баффало – Оттава
 1 : 3
18.02 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 1
18.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 5 : 3
18.02 04:30
Чикаго – Коламбус
 4 : 7
18.02 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 7 : 3
18.02 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 68
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 68
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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