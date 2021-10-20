«Эдмонтон» одержал третью победу в трех матчах на старте сезона

«Эдмонтон» переиграл «Анахайм» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» выиграли все три своих встречи на старте нового сезона. «Дакс» проиграли второй из четырех матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:5 (3:2, 0:2, 3:1)

Голы: Шаттенкирк — 2 (Зеграс, Хенрик), 5:07 — 0:1. Кассиан — 1 (Нюджент-Хопкинс, Фогеле), 8:47 — 1:1. Макдэвид — 4 (Драйзайтль, Пулюярви), 14:52 — 2:1. Стил — 1 (Лундестрем, Сильферберг), 15:07 — 2:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 19:29 — 3:2. Делорье — 1 (Гетцлаф, Терри), 28:46 — 3:3. Стил — 2 (Лундестрем, Сильферберг), 29:59 — 3:4. Кассиан — 2 (бол., Бушар, Нерс), 45:27 — 4:4. Бушар — 1 (Пулюярви, Драйзайтль), 50:30 — 5:4. Драйзайтль — 2 (п.в., Хаймэн, Макдэвид), 58:59 — 6:4. Шаттенкирк — 3 (Терри, Сильферберг), 59:41 — 6:5.

Вратари: Смит (Коскинен, 31:35) — Столарз (57:53 — 58:59, 59:10 — 59:41, 59:46).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 37 (11+18+8) — 36 (10+12+14).

20 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 14082 зрителя.