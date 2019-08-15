Эдди Лэк приостановил карьеру
15 августа 2019, 09:14
Эдди Лэк принял решение приостановить карьеру. Об этом он заявил в своем Twitter. По словам голкипера, он в последние годы продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Сейчас он будет работать тренером вратарей университетской команды Аризоны.
Ранее Эдди Лэк защищал цвета «Ванкувера», «Каролины», «Калгари» и «Нью-Джерси». В регулярном сезоне НХЛ-2017/18 он провел только 8 матчей, пропустив 23 шайбы. В прошедшем сезоне он не отыграл ни одной встречи.