Эдди Лэк приостановил карьеру

Эдди Лэк принял решение приостановить карьеру. Об этом он заявил в своем Twitter. По словам голкипера, он в последние годы продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Сейчас он будет работать тренером вратарей университетской команды Аризоны.

Ранее Эдди Лэк защищал цвета «Ванкувера», «Каролины», «Калгари» и «Нью-Джерси». В регулярном сезоне НХЛ-2017/18 он провел только 8 матчей, пропустив 23 шайбы. В прошедшем сезоне он не отыграл ни одной встречи.