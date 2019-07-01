Дзингел не договорился о контракте с "Коламбусом"

Нападающий Райан Дзингел не смог договориться с "Коламбусом" о новом контракте и покинет команду, сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в своем Twitter. Таким образом, 27-летний хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

По ходу прошлого сезона Дзингел был обменян из "Оттавы" в "Блю Джэкетс", а после вылета из плей-офф американец отметил, что хотел бы остаться в команде. В составе "Коламбуса" он провел 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 12 (4+8) очков, в плей-офф у него одна шайба в девяти встречах.