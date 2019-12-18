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Джордан Стаал: «Свечников умеет делать практически все»

08:41
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Форвард «Каролины» Джордан Стаал отметил игру Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:3). Российский форвард отметился эффектной шайбой за шиворот вратарю.

— Об этом парне можно долго говорить. Он очень талантливый, — цитирует официальный сайт НХЛ Стаала. — Он умеет практически все. Он умеет делает все очень классно, и это заметно. Это особенный гол, и он забил его очень легко.

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