Джордан Стаал: «Свечников умеет делать практически все»

Форвард «Каролины» Джордан Стаал отметил игру Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:3). Российский форвард отметился эффектной шайбой за шиворот вратарю.

— Об этом парне можно долго говорить. Он очень талантливый, — цитирует официальный сайт НХЛ Стаала. — Он умеет практически все. Он умеет делает все очень классно, и это заметно. Это особенный гол, и он забил его очень легко.