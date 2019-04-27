Нападающий "Каролины" Джордан Стаал после победы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с "Айлендерс" (1:0 ОТ) отметил, что команда находится на подъеме. Форвард забивает на протяжении трех матчей, при этом две его шайбы оказались победными.

– Я стараюсь забивать, чтобы выиграть, – цитирует Стаала официальный сайт НХЛ. – Не знаю, как у меня это получается, но грех жаловаться. Мы подошли к сегодняшней игре в хорошем настроении, понимая, что находимся на подъеме. Надо сохранить такой настрой. Будем надеяться, что удача не отвернется от нас.