Джордан Шварц перешел из «Оттавы» в «Торпедо»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с Джорданом Шварцем. 29-летний канадец в прошлом сезоне провел 3 матча за «Оттаву», а также 46 встреч в АХЛ в составе «Беллевилля». В фарм-клубе «Сенаторз» он набрал 36 (18+18) очков и был капитаном команды.

Шварц был выбран на драфте-2009 «Финиксом» в четвертом раунде (97-й номер).

В НХЛ всего он провел 50 матчей за «Финикс"/"Аризону», «Бостон» и «Оттаву», набрав 7 (4+3) очков. В АХЛ на его сачету 317 (141+176) очков в 508 встречах при показателе полезности «+65». За свою карьеру Шварц 32 раза участвовал в драках.