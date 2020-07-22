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Джордан Шварц перешел из «Оттавы» в «Торпедо»

18:14
Джордан Шварц. Фото nhl.com
Джордан Шварц. Фото nhl.com
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«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с Джорданом Шварцем. 29-летний канадец в прошлом сезоне провел 3 матча за «Оттаву», а также 46 встреч в АХЛ в составе «Беллевилля». В фарм-клубе «Сенаторз» он набрал 36 (18+18) очков и был капитаном команды.

Шварц был выбран на драфте-2009 «Финиксом» в четвертом раунде (97-й номер).

В НХЛ всего он провел 50 матчей за «Финикс"/"Аризону», «Бостон» и «Оттаву», набрав 7 (4+3) очков. В АХЛ на его сачету 317 (141+176) очков в 508 встречах при показателе полезности «+65». За свою карьеру Шварц 32 раза участвовал в драках.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16273-dzhordan-shvarc-popolnil-liniju-napadenija-torpedo.html

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