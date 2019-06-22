Джордан Биннингтон: "Тарасенко - боец! Он всегда хочет выигрывать"

Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон высоко оценил российского партнера по команде Владимира Тарасенко. Российский форвард в сезоне-2018/19 набрал 68 (33+35) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился 17 (11+6) очками в 26 играх плей-офф и помог "Блюз" выиграть первый в истории Кубок Стэнли.

- Влади Тарасенко – боец! Он всегда хочет выигрывать, - сказал Биннингтон. - Назову его потрясающим командным парнем. Ну а о том, какой великий он снайпер, вы и сами знаете. Мне как вратарю очень важно, что в команде есть такие игроки. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Биннингтона