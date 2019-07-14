Джордан Биннингтон: "Спасибо "Сент-Луису", что поверил в меня"

Голкипер Джордан Биннингтон рад, что заключил новый контракт с "Сент-Луисом". Хоккеист поблагодарил организацию за доверие и пообещал продолжать приносить команде успех.

– Я счастлив подписать этот контракт с "Блюз", – цитирует The Score Биннингтона. – Спасибо городу, что принял меня, поверил в меня. Я взволнован и мотивирован, буду продолжать выполнять свою работу и приносить успех организации.

Напомним, что соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на два года и 8,8 миллиона долларов. В прошлом сезоне Биннингтон сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков по воротам и пропуская в среднем 1,89 шайбы, в плей-офф в 26 встречах его процент отраженных бросков составил 91,4, а пропускал он в среднем по 2,46 шайбы.