Джордан Биннингтон: "К счастью, Барбашев играет в нашей команде, а не против нее"

Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон отметил важность для команды российского нападающего Ивана Барбашева. В минувшем сезоне он провел 80 матчей и набрал 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 6 (3+3) очками в 25 играх плей-офф и помог "Блюз" завоевать Кубок Стэнли.

- В том, как важен для команды Иван Барбашев, все могли убедиться в шестом матче финала, когда он был дисквалифицирован, и мы проиграли, - сказал Биннингтон. - Нам его очень не хватало. Очень эффективный игрок, отличный ролевой хоккеист, который отлично знает свою роль на площадке и проделывает потрясающую работу, исполняя ее. К счастью, он играет в нашей команде, а не против нее! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Биннингтона