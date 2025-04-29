Джонстон сравнялся с Кучеровым и Гретцки по матчам с несколькими голами в плей-офф НХЛ в возрасте 21 года и младше

Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон набрал 3 (2+1) очка в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (6:2, 3-2).

21-летний канадец записал на свой счет третий в карьере матч с несколькими голами в Кубке Стэнли. Это третий результат среди игроков в возрасте 21 года и младше в истории плей-офф НХЛ. Также по три игры у Никиты Кучерова, Джонатана Тэйвза, Фила Кессела, Брайана Беллоуза, Уэйна Гретцки и Стива Пэйна.

Лидерами по этому показателю являются Сидни Кросби и Пьер Тарджон, на счету которых по 4 матча с несколькими голами в плей-офф НХЛ в возрасте 21 года и младше.