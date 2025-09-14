Тэйвз — о возвращении в НХЛ: «Приятно вернуться к привычному ритму»

Нападающий Джонатан Тэйвз прокомментировал свое возвращение в НХЛ.

«Все дело в мышечной памяти. Иногда забываешь, какой конек ставить первым, но стоит выйти на лед, и все происходит само собой. Приятно вернуться к привычному ритму, к той структуре сборов и сезона НХЛ. Было здорово постепенно знакомиться с ребятами. Мне потребуется некоторое время, чтобы освоиться и почувствовать себя комфортно в раздевалке. В каком-то смысле хочется проявить уважение, особенно к ветеранам команды, которые каждый день задают тон и показывают пример. Хочу постепенно найти свой путь и внести свой вклад, а также найти способы заслужить уважение», — цитирует Тэйвза пресс-служба НХЛ.

В июне 37-летний хоккеист подписал контракт с «Виннипегом».

С 2007 по 2023 год он выступал за «Чикаго», с которым трижды выиграл Кубок Стэнли. После сезона-2022/23 канадец приостановил карьеру.