Джонатан Куик вышел на третье место по победам среди американских вратарей в НХЛ

Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик отразил 16 из 18 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:2).

Эта победа стала для него 370-й в лиге. Куик обогнал Тома Баррассо (369) и вышел на третье место по этому показателю среди всех американских вратарей в истории НХЛ.

Рекорд по победам в лиге среди вратарей из США принадлежит Райану Миллеру (391), на втором месте — Джон Ванбисбрук (374).