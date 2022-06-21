Джон Торторелла рассказал, в какоq хоккей при нем будет играть «Филадельфия»

Новый главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, в каком стиле будет играть команда под его руководством.

«Суть в том, что я хочу, чтобы команда была жесткой. Я хочу, чтобы другие команды смотрели на нас и говорили: «Знаешь, что? Сегодня у нас дело плохо».

Когда ты входишь в раздевалку, там должны быть вера и твердость. Мы должны стать более толстокожими. Будет много разных моментов, через которые нам предстоит пройти, начиная с тренировочного лагеря.

Я не собираюсь превращать кого-то в чекера. Но игрок должен показать мне и, что более важно, своим партнерам, что готов играть не только с шайбой, готов делать какие-то вещи при игре в защите.

Тогда в нем что-то есть. И это именно то, что формирует правильный дух товарищества в команде, правильное отношение к делу. Я думаю, что в этом плане все начинается с лидеров», — сказал главный тренер в интервью TSN.